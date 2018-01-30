أردوغان يدافع عن "الجيش الحر"

دافع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تعاون تركيا مع "الجيش السوري الحر" أثناء العملية العسكرية شمالي سوريا، بعد انتقادات من المعارضة التركية بهذا الخصوص.

وقال أردوغان في كلمة له أمام الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان، اليوم الثلاثاء، إن الجيش الحر هو "مكون سوري وطني يدافع عن بلاده، ويضم في طياته أشخاصا من كافة الأعراق والمعتقدات".

وشبه أردوغان الجيش الحر بقوى المقاومة الشعبية التي تشكلت في تركيا إبان عشرينات القرن الماضي، لمواجهة الجيوش الأوروبية.

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وأكد أردوغان أن عملية "غصن الزيتون" في منطقة عفرين لن تتوقف "حتى يتم القضاء على الإرهاب الذي يهدد حدود تركيا"، وضمان العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم.

هذا، وكان رئيس الكتلة النيابية لحزب الشعب الجمهوري المعارض، أنغين ألتاي، قد حذر أردوغان من التعامل مع "الجيش السوري الحر"، الذي يضم محبين لسوريا والتركمان وعناصر من تنظيم "القاعدة" في آن واحد، حسب قوله.

المصدر: الأناضول

أنطون زوييف