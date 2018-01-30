بالصور.. الطيران التركي يرمي بمناشير على مدينة عفرين
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أسقط الطيران التركي، اليوم الثلاثاء، مناشير على مدينة عفرين وضواحيها في محافظة حلب السورية.
وحذرت المناشير، الأهالي من تطوع الشباب الكردي في وحدات حماية الشعب، بحسب مراسل RT.
وجاء فيها: "حان الوقت لإنهاء انتهاكات ومظالم الإرهابيين من عناصر منظمات بي.بي.كا واي.دي وواي.بي.جي، والدواعش الإرهابية"، وتابع: "لا تسمحوا إخواننا الكرام باستغلال أبنائكم وتحطيم دياركم ومستقبلكم".
وأطلقت تركيا مساء السبت 20 يناير/ كانون الثاني عملية عسكرية ضد المقاتلين الأكراد في مدينة عفرين بريف حلب شمالي سوريا، وأسمتها "عملية غصن الزيتون".
المصدر: RT
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