بالصور.. الطيران التركي يرمي بمناشير على مدينة عفرين

أسقط الطيران التركي، اليوم الثلاثاء، مناشير على مدينة عفرين وضواحيها في محافظة حلب السورية.

وحذرت المناشير، الأهالي من تطوع الشباب الكردي في وحدات حماية الشعب، بحسب مراسل RT.

وجاء فيها: "حان الوقت لإنهاء انتهاكات ومظالم الإرهابيين من عناصر منظمات بي.بي.كا واي.دي وواي.بي.جي، والدواعش الإرهابية"، وتابع: "لا تسمحوا إخواننا الكرام باستغلال أبنائكم وتحطيم دياركم ومستقبلكم".

وأطلقت تركيا مساء السبت 20 يناير/ كانون الثاني عملية عسكرية ضد المقاتلين الأكراد في مدينة عفرين بريف حلب شمالي سوريا، وأسمتها "عملية غصن الزيتون".

المصدر: RT