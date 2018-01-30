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الأركان التركية تنفي استخدام أسلحة محرمة دوليا في عفرين

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الأركان التركية تنفي استخدام أسلحة محرمة دوليا في عفرين
Globallookpress Can Erok - Dha
صورة من الأرشيف
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أكدت هيئة الأركان العامة التركية أن قواتها لا تستخدم الأسلحة المحرمة دوليا خلال العملية العسكرية "غصن الزيتون" في مدينة عفرين السورية.

وشددت هيئة الأركان التركية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن الجيش التركي لا يستخدم قنابل النابالم والأسلحة الكيميائية والبيولوجية وغيرها من أنواع السلاح المحظور بموجب الاتفاقيات الدولية.

وأضافت هيئة الأركان أن القوات التركية لا تستهدف المنشآت الدينية والمعالم التاريخية والثقافية والأثرية، وأن ضرباتها تقتصر على "مواقع الإرهابيين" وتجمعاتهم وآلياتهم وتحرص على سلامة السكان المدنيين.

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واتهمت الأركان التركية "التنظيمات الإرهابية" بالوقوف وراء "الأكاذيب التي تهدف إلى تحريف حقائق العملية العسكرية" التركية في عفرين.

يذكر أن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية أعلنت يوم 20 يناير الجاري انطلاق عملية "غصن الزيتون" ضد وحدات حماية الشعب الكردية بمنطقة عفرين شمالي سوريا، والتي تعتبرها تركيا تنظيما إرهابيا.

المصدر: الأناضول

أنطون زوييف

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