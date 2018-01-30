التعرف على قاتل الأردنية زغول في أمريكا

نشرت السلطات الأمريكية صورة لشخص يشتبه بأنه قاتل الفتاة الأردنية سارة زغلول في ضاحية "Aloha" التابعة لولاية أريغون الأمريكية الخميس الماضي.

وألقت السلطات الأمريكية القبض على الشاب ويدعى "جيرمي جونستون" ويبلغ من العمر 35 عاما، بعد ساعات من العثور على جثة سارة المقطعة، والمحشوة في حقيبتين داخل صندوق سيارة ركنها بجانب بيت والدته، الذي يبعد نصف ميل عن بيت عائلة الفتاة المقتولة التي تبلغ من العمر 28 عاما وهي أم لطفل عمره 5 سنوات.

وذكرت السلطات أن للقاتل سوابق جنائية، وتمت إدانته عام 2015 بتهمة ترويج المخدرات وحمل سلاح بشكل غير قانوني.

المصدر:oregonlive+youtube