مراسلنا: الجيش السوري يستهدف رتلا تركيا قرب بلدة العيس في حلب
Globallookpress
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أفاد مراسلنا في سوريا بأن القوات السورية قصفت رتلا عسكريا للقوات التركية بالقرب من بلدة العيس شمال البلاد.
وذكر المراسل نقلا عن مصادر عسكرية بأن استهداف الرتل جاء بعد اختراقه الحدود السورية.
وأضاف المراسل بأن الرتل كان متوقفا غرب بلدة القناطر بريف حلب الجنوبي بعد استهدافه بأكثر من 30 قذيفة من القوات السورية.
المصدر: RT
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