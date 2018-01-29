واشنطن تحث بغداد على مواصلة التعاون مع قادة إقليم كردستان

دعا جون سليفان، نائب وزير الخارجية الأمريكي، رئيس الوزراء العراقي حيد العبادي، إلى مواصلة التعاون مع رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان إدريس بارزاني.

وجاء في بيان صدر الاثنين عن الخارجية الأمريكية في ختام الزيارة التي قام بها سليفان إلى العراق، يومي 29-30 يناير/كانون الثاني، أن الدبلوماسي الأمريكي دعا العبادي إلى مواصلة العمل مع كل من رئيس حكومة كردستان العراق بارزاني ونائبه قباد طالباني من أجل التوصل إلى اتفاقات حول مسائل تمس حياة المواطنين مثل دفع الرواتب وإعادة المطارات الدولية إلى العمل واستئناف رحلات جوية منها في إطار الدستور العراقي.

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كما أكد سليفان لرئيس الوزراء العراقي دعم واشنطن لجهود الإعمار وتحفيز الاقتصاد في العراق، وبحث معه تطوير العلاقات بين البلدين، بحسب بيان صدر عن مكتب العبادي.

وكانت قناة "رووداو" التلفزيونية الكردية أفادت سابقا أن نيجرفان بارزاني التقى العبادي في بغداد في المرة الأولى منذ استفتاء 25 سبتمبر/أيلول حول استقلال كردستان (الذي وصفته بغداد بغير الشرعي والذي تسبب بأزمة حادة بين الحكومة الاتحادية والإقليم)، مشيرة إلى أن دبلوماسيين إيرانيين توسطوا لعقد هذا اللقاء.

المصدر: وكالات

قدري يوسف