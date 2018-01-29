الداخلية اليمنية تدعو التحالف العربي إلى التدخل لوقف اعتداءات "المجلس الانتقالي" في عدن

دعت الداخلية اليمنية التحالف العربي بقيادة السعودية إلى سرعة التدخل ووضع حد لاعتداءات "المجلس الانتقالي الجنوبي" وبعض وحدات "الحزام الأمني" في العاصمة المؤقتة عدن.

وجاء إعلان الداخلية اليمنية في بيان صدرمساء الاثنين ونشره "المشهد اليمني".

واتهمت الوزارة "المجلس الانتقالي" وعناصر "الحزام الأمني" بمخالفة توجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس مجلس الوزراء أحمد بن دغر التي أصدرت يوم الأحد وقضت بإيقاف إطلاق النار وانسحاب جميع الوحدات العسكرية والعودة إلى ثكناتها ومواقعها.

وأضافت الداخلية اليمنية أن جميع الوحدات العسكرية التابعة للحكومة استجابت على الفور للأوامر الرئاسية، لكن "المجلس الانتقالي" وبعض وحدات "الحزام الأمني" استمروا في "اقتحام المقار والمؤسسات الحكومية والعبث بمحتوياتها ونهبها والهجوم بمختلف أنواع الأسلحة على مواقع ألوية الحماية الرئاسية والأجهزة الأمنية" في عدن.

ووصفت الوزارة هذه الأفعال بـ"تحد وتجاوز واضح، ومغامرة مجنونة ستعود بالويلات على شعبنا الصابر والمرابط.. ولن نقف مكتوفي الأيدي وسنقوم بما يخوله لنا القانون في الدفاع عن النفس وحماية المنشئات الحكومية والخاصة وحماية المواطنين من عبث مليشيات الانتقالي وبعض وحدات الحزام الأمني".

ودعت من وصفتهم بـ"العناصر الخارجة عن النظام والقانون" إلى "تغليب مصلحة الوطن والمواطن والاحتكام للغة العقل والمنطق وتفويت الفرصة على العدو الحوثي المتربص بنا جميعا".

المصدر: sabanew.net

إينا أسالخانوفا