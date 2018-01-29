التحالف العربي يطالب الأطراف في عدن بالتهدئة والتركيز على الحوثيين

حث التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن الأطراف المتناحرة في مدينة عدن اليمنية الجنوبية على التهدئة والتحاور لإنهاء القتال المستمر بين المقاتلين الانفصاليين والقوات الحكومية.

وقال المتحدث باسم التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين في الرياض، إن "هناك دعوة من التحالف لأبناء عدن إلى الجلوس مع الحكومة الشرعية، وكذلك إلى النظر في مطالبات المكون السياسي والاجتماعي"، في إشارة إلى الانفصاليين.

وتابع المالكي: "هناك بعض الخلل الموجود (في عدن) وهناك مطالبة شعبية. طلبنا من المكون السياسي (الحركة الانفصالية) الاجتماع وضبط والنفس وكذلك تغليب الحكمة والتباحث مع الحكومة الشرعية".

كما أضاف المسؤول العسكري السعودي: "طالبنا المكونات الاجتماعية هناك (في عدن) بالتعاون مع الحكومة الشرعية والتركيز على المعركة ضد الميليشيات".

وتشهد عدن، أكبر مدينة الجنوب اليمني والمقر المؤقت للحكومة المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، اشتباكات عنيفة بين الحرس الرئاسي وأنصار انفصال المناطق الجنوبية، التابعين "للمجلس الانتقالي الجنوبي"، أسفرت السبت عن 12 قتيلا و132 جريحا.

وذكرت وسائل إعلام أن الاشتباكات تجددت اليوم الاثنين بين الطرفين في بعض أحياء عدن، موضحة أنهما استخدما فيها دبابات ومدفعية ثقيلة، ما أسفر عن سقوط 9 قتلى.

واندلعت الاشتباكات على خلفية مطالبات المجلس المدعوم من الإمارات بإقالة الحكومة المعترف بها دوليا والتي تؤيدها السعودية.

المصدر: عكاظ + إيلاف + وكالات

رفعت سليمان