الرئيس الألماني يتفقد أوضاع اللاجئين السوريين في مخيم الأزرق بالأردن

زار الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، اليوم الاثنين، مخيم اللاجئين السوريين بالأزرق الأردنية الذي يقطنه نحو 25 ألف شخص، للاطلاع على أوضاع اللاجئين والخدمات المقدمة لهم.

وقالت وكالة الانباء الأردنية إن الرئيس الألماني تجول برفقة زوجته في المخيم الواقع على بعد نحو 90 كلم شمال شرق عمان واطلع على أوضاع اللاجئين السوريين والخدمات المقدمة لهم وزار المركز التجاري الموجود بالمخيم الذي يزود اللاجئين باحتياجاتهم من المواد الغذائية والتموينية.

كما زار الرئيس الألماني المركز التجاري الموجود في المخيم الذي يرتاده اللاجئون بالقرب من المخيم، حيث استمع إلى شرح موجز من الممثل المقيم والمدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي، عبد المجيد يحيى، حول المواد الغذائية الموجودة وكيفية صرفها للاجئين، بحسبما نقلته وكالة "بترا" الأردنية الرسمية اليوم.

وبين يحيى أن البرنامج يقدم مساعدات لنحو نصف مليون لاجئ سوري في الأردن من خلال برنامج البطاقات الإلكترونية الغذائية التي تتيح للمستفدين الحصول على التحويلات النقدية داخل المخيمات بطريقة أقل كلفة وأكثر سهولة وأمانا.

وبحسب رئيس قسم الثقافة والصحافة بالسفارة الألمانية خايمي شبيربيرغ، الذي رافق الرئيس الألماني في زيارته لمخيم الأزرق فإن ألمانيا تعد ثاني أكبر داعم للأردن بعد الولايات المتحدة، حيث تبرعت الحكومة الألمانية منذ عام 2016 وحتى الآن بأكثر من 250 مليون دولار لبرنامج الأغذية العالمي.

وتستقبل المملكة نحو 680 ألف لاجئ سوري فروا من الحرب في بلدهم منذ مارس /آذار 2011، يضاف إليهم، بحسب الحكومة نحو 700 ألف سوري دخلوا الأردن قبل اندلاع النزاع.

وتقول المملكة إن كلفة استضافة هؤلاء "تجاوزت عشرة مليارات دولار أمريكي".

المصدر: بترا

إينا أسالخانوفا