بوغدانوف يبحث التسوية الفلسطينية الإسرائيلية مع سفير فلسطين في موسكو

بحث ميخائيل بوغدانوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا، مع السفير الفلسطيني بموسكو عبد الحفيظ نوفل، تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأفادت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن المحادثات تناولت "عددا من القضايا الملحة المتعلقة بتطوير العلاقات الروسية الفلسطينية، بما فيها الاتصالات على المستوى السياسي"، إضافة إلى تطرق الجانبين إلى "آفاق التسوية الفلسطينية الإسرائيلية وموضوع إعادة الوحدة الفلسطينية".

المصدر: موقع وزارة الخارجية الأمريكية

قدري يوسف