ليبرمان: لا نريد خوض حرب ثالثة مع لبنان

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، أن حكومة إسرائيل لا تريد على الإطلاق خوض حرب لبنان الثالثة، معتبرا أن هناك ما يكفي من الوسائل لتجنبها.

واتهم ليبرمان، في مستهل جلسة كتلة "إسرائيل بيتنا"، اليوم الاثنين، الحكومة الإيرانية بمساعي بناء قواعد عسكرية في سوريا وإقامة مصانع لإنتاج الصواريخ في لبنان.

وقال ليبرمان: "خوض حرب ثالثة في لبنان هو الشيء الأخير الذي نريده، وأعتقد أنه ما زال بحوزتنا وسائل كافية".

وقال ليبرمان: "إسرائيل عازمة على منع تحويل إيران إلى مصنع كبير للصواريخ". "إننا نستخدم كافة الآليات السياسية المتوفرة، بالإضافة إلى وسائل أخرى، من أجل ذلك".

كما قال إن إسرائيل "تعلم علم اليقين" من له ضلع في إنتاج الصواريخ في لبنان، لافتا إلى أنها لن تسمح لإيران بالتموضع في سوريا.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية

رفعت سليمان