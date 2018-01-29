وزارة الصحة اليمنية تعلن حصيلة ضحايا اشتباكات عدن

أعلنت وزارة الصحة في الحكومة اليمنية أن حصيلة الاشتباكات التي شهدتها مدينة عدن أمس بين القوات الحكومية وأخرى موالية للحراك الجنوبي المطالب بإقالة الحكومة بلغت 144 قتيلا وجريحا.

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ونقلت وكالة "سبأ" التي تديرها وزارة الإعلام في الحكومة اليمنية عن وكيل وزارة الصحة، جلال باعوضة، اليوم الاثنين، أن 12 قتيلا و132 جريحا، 9 منهم حالاتهم خطيرة، وصلوا إلى مختلف مستشفيات محافظة عدن عقب المواجهات الدامية بين وحدات الحماية الرئاسية التابعة للحكومة، وقوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" الذي يرأسه عيدروس الزبيدي، في عدن.

وفي سياق نفسه، أفادت وكالة "فرانس برس"، نقلا عن مصدر عسكري، بتجدد الاشتباكات بين الطرفين في بعض أحياء عدن اليوم الاثنين استخدمت فيها القوات المتصارعة دبابات ومدفعية ثقيلة، ما أسفر عن سقوط 9 قتلى.

المصدر: وكلات

إينا أسالخانوفا