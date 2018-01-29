اكتشاف 3 مقابر جماعية لجنود سوريين في مطار أبو الضهور

أفاد التلفزيون السوري بأن وحدات الهندسة في القوات الحكومية اكتشفت ثلاث مقابر جماعية تحوي جثامين عشرات العسكريين الذين أعدمهم مسلحون بعد سيطرتهم على مطار أبو الضهور في إدلب.

وذكر التلفزيون السوري أمس الأحد أن الجهات المختصة بالتعاون مع فرق الهلال الأحمر السوري والدفاع المدني انتشلت 45 جثة من المقابر الثلاث ونقلت إلى مشفى حماة الوطني لتحديد هويتها، ويعتقد أن الرفات المكتشفة تعود لجنود حماية المطار الذي سقط في أيدي مسلحي "جبهة النصرة" والفصائل المتحالفة معها في يوليو/تموز 2015.

وذكرت وسائل إعلام أن حصيلة الجنود القتلى الذين عثر على رفاتهم قد ترتفع، وأفادت معلومات بأن المسلحين أعدموا 71 جنديا عقب سيطرتهم على المطار.

واستعاد الجيش السوري وحلفاؤه في وقت سابق من الشهر الجاري سيطرتهم على مطار أبو الضهور، ما يعد نجاحا ملموسا في عملياتهم ضد "جبهة النصرة" والجماعات المتحالفة معها في ريف إدلب الجنوبي.

المصدر: وكالات

نادر عب الرؤوف