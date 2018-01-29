العاهل الأردني يبحث مع قائد "سينتكوم" الأمريكي محاربة الإرهاب

بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مع قائد القيادة المركزية الأمريكية "سينتكوم" الجنرال جوزيف فوتيل التطورات في المنطقة ومحاربة الإرهاب.

وأفادت وكالة "بترا" الرسمية الأردنية بأنه جرى خلال اللقاء، الذي عقد داخل قصر الحسينية اليوم الاثنين، "استعراض العلاقات بين البلدين الصديقين، خصوصا في المجالات العسكرية".

وبحث الجانبان خلال اللقاء "التطورات الراهنة في المنطقة، والجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، ضمن استراتيجية شمولية".

جلالة الملك عبدالله الثاني يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول جوزيف فوتيل #الأردن



His Majesty King Abdullah II receives Commander of the #US Central Command Gen. Joseph Votel#Jordanpic.twitter.com/wvFSGJl60v — RHC (@RHCJO) 29 января 2018 г.

يشار إلى أن اللقاء عقد بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية، الفريق الركن محمود عبدالحليم فريحات.

المصدر: بترا

أنطون زوييف