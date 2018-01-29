عشيرة أردنية تطالب السلطات الأمريكية بملاحقة قاتل كريمتهم

طالبت عشيرة الزغول الأردنية السلطات الأمريكية بالكشف عن الجناة الذين ارتكبوا جريمة قتل ابنتهم الصيدلانية سارة محمد عارف علي الزغول وتقديمهم للعدالة في أسرع وقت ممكن.

ودعت عشيرة الزغول الحكومة الأردنية في بيان إلى التواصل مع السلطات الأمريكية لكشف خيوط الجريمة، وأكدت ضرورة سرعة كشف ملابسات القضية ووقف الشائعات، والقصاص من المجرمين القتلة ليكونوا عبرة.

وأشار البيان إلى أنه من خلال التواصل مع عائلة القتيلة تبين أنه لا توجد أي عداوات للشابة الضحية أو ذويها مع أي أحد في الولايات المتحدة، وما حدث هو "جريمة نكراء".

وكانت الشرطة الأمريكية عثرت الخميس الماضي على جثة سارة الزغول البالغة من العمر 28 عاما وهي أم لطفل عمره 5 سنوات، مقطوعة الرأس والأعضاء وموضوعة داخل حقيبتين في مؤخرة سيارة، ولم تتضح أسباب الجريمة بعد.

وحذرت قنوات تلفزيونية أمريكية مشاهديها من أنها ستبث "خبرا صادما للأعصاب" في إشارة للجريمة المروعة.

المصدر: alghad.com

ألكسندر توميلين