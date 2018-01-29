قمة فلسطينية أردنية تبحث قرارات ترامب بشأن القدس

عقد الرئيس الفلسطيني محمود عباس والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قمة ثنائية لبحث تداعيات اعتراف الرئيس الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها.

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وتشاور الزعيمان خلال اللقاء، الذي عُقد في قصر الحسينية بالعاصمة الأردنية عمان، الاثنين، حول طبيعة التحرك القادم والتهديدات الإسرائيلية بالاستيلاء على المزيد من الأراضي في القدس والضفة.

كما استعرضا التطورات الإقليمية الراهنة والجهود لإيجاد حلول سياسية للأزمات التي تمر بها المنطقة، بالإضافة إلى مناقشة المقترحات لتوحيد المواقف بشأن القضية الفلسطينية.

ووصل الرئيس الفلسطيني مساء الأحد، في زيارة رسمية إلى العاصمة الأردنية عمان، قادما من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بعد مشاركته في القمة الثلاثين للاتحاد الإفريقي.

المصدر: وكالة وفا

ياسين بوتيتي