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واشنطن ترد على أنقرة بشأن الانسحاب من منبج

أخبار العالم العربي

واشنطن ترد على أنقرة بشأن الانسحاب من منبج
AFP / Delil Souleiman
عناصر من القوات الأمريكية في سوريا - أرشيف -
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نقلت محطة "سي إن إن" الإخبارية عن قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال جوزيف فوتيل قوله إن واشنطن لا تخطط لسحب قواتها المتمركزة قرب مدينة منبج شمالي سوريا رغم التحذيرات التركية.

وقال فوتيل، الأحد، أثناء رحلة إلى الشرق الأوسط: "لا نفكر في سحب القوات الأمريكية من منبج".

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وتنشر الولايات المتحدة نحو 2000 جندي شمال سوريا لدعم تحالف تهيمن عليه "وحدات حماية الشعب" الكردية الذي ساعد في طرد تنظيم "داعش" من معاقله في سوريا عام 2017.

وقالت تركيا، التي تشن هجوما عسكريا على مقاتلي "وحدات حماية الشعب الكردية" في منطقة عفرين، شمال غرب سوريا، مرارا إنها ستطرد المسلحين الأكراد أيضا من منبج التي تقطنها أغلبية عربية، وتقع شرقي عفرين.

ودعت أنقرة التي تعتبر الوحدات الكردية تنظيما إرهابيا، واشنطن لإنهاء دعمها العسكري للجماعة والانسحاب من منطقة منبج.

وأفاد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، السبت، بأن الولايات المتحدة بحاجة لإنهاء العلاقة مع المنظمة "الإرهابية" ودفعها إلى إلقاء كل أسلحتها، مضيفا أنه على واشنطن جمع الأسلحة التي منحتها للمسلحين الأكراد والانسحاب من منبج فورا.

المصدر: رويترز

ياسين بوتيتي

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