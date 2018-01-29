زاخاروفا: نشر "مسودة البيان الختامي" لمؤتمر سوتشي محاولة لإفشاله

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن ما تداولته وسائل الإعلام بشأن "مسودة البيان الختامي" لمؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي يعتبر محاولة لإفشال المؤتمر.

وكتبت زاخاروفا في صفحتها على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: "ما إن وصل السوريون إلى سوتشي.. وزعت على وسائل الإعلام مسودة البيان الختامي للمؤتمر.. وبدأت اتصالات هاتفية بطلب التعليق على الموضوع".

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وتابعت قائلة: "ويروج كل شيء على أنه قد تمت كتابة كل شيء قبل وصول ممثلي دمشق والمعارضة، واتخذت كل القرارات، على الرغم من أنه من غير الواضح من اتخذ القرارات وما هي هذه القرارات".."كل ما يطلق الآن في الفضاء الإعلامي حول حسم نتائج مؤتمر سوتشي والبيانات المكتوبة مسبقا يعتبر محاولة لإفشال عمل المؤتمر".

يذكر، أن مؤتمر الحوار الوطني السوري يجري في سوتشي يومي 29 و30 يناير/كانون الثاني، ومن المتوقع أن يحضره نحو 1600 شخص، يمثلون مختلف القوى السياسية وفئات المجتمع السوري.

المصدر: تاس

أنطون زوييف