تركيا ترسل تعزيزات جديدة إلى إعزاز السورية

أرسل الجيش التركي، اليوم الاثنين، تعزيزات عسكرية جديدة لقواته المنتشرة في منطقة إعزاز شمالي سوريا.

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وذكرت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية أن التعزيزات تضم ناقلات جنود مدرعة وعربات "كيربي" العسكرية المضادة للألغام ورافقتها رافعات وآلات عمل وشاحنات محملة بساريات أعلام، وأوضحت أنها عبرت بوابة أونجو بينار الحدودية من ولاية كليس جنوب تركيا إلى محافظة حلب شمال سوريا.

وقالت الوكالة إن إرسال هذه التعزيزات جرى في إطار عملية "غصن الزيتون"، التي ينفذها الجيش التركي لتطهير منطقة عفرين شمال غربي سوريا من المسلحين الأكراد، الذين تعتبرهم أنقرة "إرهابيين"، وكذلك عناصر تنظيم "داعش".

وتنفذ القوات التركية، منذ 20 يناير/كانون الثاني وبالتعاون مع فصائل ما يسمى بـ "الجيش السوري الحر" المعارض للحكومة في دمشق، عملية "غصن الزيتون" العسكرية ضد المسلحين الأكراد في مدينة عفرين شمال غرب سوريا.

وقالت السلطات التركية مرارا إن عفرين، التي تقطنها أغلبية كردية وتتمركز فيها "وحدات حماية الشعب"، تمثل خطرا حقيقيا على أمن تركيا.

وتعتبر أنقرة كلا من "وحدات حماية الشعب" الكردية و"حزب الاتحاد الديمقراطي"، وهما المكونان الأساسيان لـ"تحالف قوات سوريا الديمقراطية"، تنظيمين إرهابيين وحليفين لـ"حزب العمال الكردستاني" المحظور في تركيا والذي حاربته على مدار سنوات عديدة.

جدير بالذكر أن عناصر القوات التركية وحلفائها من "الجيش السوري الحر" يسيطرون على منطقة إعزاز شمال محافظة حلب السورية منذ عملية "درع الفرات"، التي شنتها تركيا في الفترة بين 24 أغسطس/آب من العام 2016 إلى 29 مارس/آذار من العام 2017.

المصدر: الأناضول + وكالات

رفعت سليمان