"قوات سوريا الديمقراطية" تعلن إسقاط طائرة تركية بدون طيار

أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" عن إسقاط طائرة تركية بدون طيار في منطقة عفرين شمالي سوريا.

وجاء في بيان مقتضب، نشره المركز الإعلامية لـ "قوات سوريا الديمقراطية"، اليوم الاثنين على موقعه: "قواتنا أسقطت طائرة استطلاع تركية من نوع (درون) في ناحية بلبلة".

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ولم ينشر المركز الإعلامي مزيدا من التفاصيل، كما لم تصدر حتى اللحظة أي تعليقات رسمية عن الجانب التركي.

جدير بالذكر أن العملية العسكرية التركية "غصن الزيتون" ضد وحدات حماية الشعب الكردية، التي تعتبر "قوات سوريا الديمقراطية" نواتها، وتصنفها تركيا تنظيما إرهابيا، انطلقت قبل 10 أيام، وأعلنت الأركان التركية عن القضاء على 597 "إرهابيا" في عفرين.

المصدر: المركز الإعلامي لـ "قوات سوريا الديمقراطية"

أنطون زوييف