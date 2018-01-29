وكالة: وليد الإبراهيم سيواصل إدارة شبكة "MBC" بعد الإفراج عنه

أفادت وكالة "رويترز" بأن رجل الأعمال السعودي وليد الإبراهيم سوف يواصل إدارة مجموعة "إم بي سي" الإعلامية بعد الإفراج عنه عقب إيقافه في إطار حملة مكافحة الفساد في المملكة.

ونقلت الوكالة اليوم الاثنين عن مسؤول كبير في المجموعة طلب عدم الكشف عن اسمه قوله إن حصة الإبراهيم في المجموعة، وهي 40% من الأسهم، لن تتغير، مؤكدا إسقاط جميع الاتهامات بمخالفات عن رجل الأعمال إثر التحقيق.

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وأضاف المسؤول أن الإبراهيم الذي أطلق سراحه مؤخرا مع ستة على الأقل من رجال الأعمال الآخرين الموقوفين في القضية جدد البيعة للأسرة المالكة.

وأوقفت السلطات السعودية نحو 200 من الأمراء والمسؤولين الكبار ورجال الأعمال في نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، في إطار حملة مكافحة الفساد التي شنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وكان المعتقلون محتجزين في فندق "ريتز كارلتون" وسط الرياض، وتم إخلاء سبيل معظمهم بعد التوصل إلى اتفاق تسوية يقضي بتسليمهم جزءا من أصولهم إلى الحكومة.

المصدر: رويترز

نادر عبد الرؤوف