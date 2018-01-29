انقطاع التيار الكهربائي عن 80 ألفا في جدة

احتجز 10 أشخاص داخل المصاعد بالمباني في محافظة جدة، اليوم الاثنين، بسبب خلل فني في محطة تغذية الكهرباء بالمنطقة.

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وأعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية السعودية، أن الجهات المختصة باشرت العمل في الواقعة، ولم يتم تسجيل إصابات.

وأفادت الشركة السعودية للكهرباء، بأن عطلا فنيا طارئا تسبب بانقطاع التيار عن بعض المشتركين في جدة، وتمت إعادته لنحو 80 ألف مشترك خلال 20 دقيقة.

وفي وقت سابق، تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنباء عن أصوات انفجارات في محافظة جدة، الأمر الذي سارعت إمارة منطقة مكة بنفيه.

وقالت الإمارة في تغريدة على حسابها في "تويتر"، إن الجهات الأمنية، ومركز الزلازل والبراكين في المملكة العربية السعودية نفيا ما تم تداوله مؤخرا بشأن هذه الحوادث، مؤكدة أنها مجرد إشاعات. وطلبت عدم نشر أي أخبار إلا من مصادرها الرسمية.

المصدر: وكالات

رُبى آغا