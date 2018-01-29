ملك السعودية يدعو أمير الكويت لحضور السباق السنوي للهجن

أرسل العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، أمس الأحد، رسالة خطية إلى أمير دولة الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح.

وتضمنت الرسالة دعوة لحضور السباق السنوي للهجن، الذي يقام ضمن نشاطات المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 32".

وقام بتسليم الرسالة سفير المملكة لدى الكويت، عبد العزيز بن إبراهيم الفايز، خلال استقبال الصباح له في قصر السيف.

المصدر: الرياض

رُبى آغا