خلفان ينتقد وسائل الإعلام الإماراتية!

وجه نائب قائد شرطة دبي، ضاحي خلفان، أمس الأحد، سهام غضبه باتجاه الإعلام الإماراتي.

وانتقد خلفان وسائل الإعلام المرئية والمسموعة بالبلاد، قائلا إنها لم تحترم الحدث الحزين الذي تعيشه الإمارات، بعد وفاة الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان، والدة رئيس الدولة خليفة بن زايد.

وقال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن: "أم خليفة تودع اليوم وهم لا يشاركون الوطن في هذه الظروف التي يحزن فيها الوطن على أم الوطن"، وأضاف: "لا تستغربون إعلامنا المسموع والمرئي لم يعد كما كان".

وكانت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية، قد أعلنت الحداد الرسمي لمدة 3 أيام، لكن يبدو أن إعلام البلاد لم يتقيد بذلك، حيث قال مغردون إن محطات الإذاعة والتلفزيون ضجت بالموسيقى والبرامج بشكلها الاعتيادي، عوضا عن وضع تراتيل من القرآن الكريم.

محطاتنا لا تحس كم نحس وتغني بدون شعور...وإلا ام رئيس الدولة...ام خليفة تودع اليوم وهم لا يشاركون الوطن في هذه الظروف التي يحزن فيها الوطن على ام الوطن...لا تستغربون إعلامنا المسموع والمرئي لم يعد كما كان — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) 28 janvier 2018

وهذه ليست المرة الأولى التي ينتقد خلفان إعلام بلاده، إذ غرد الصحفي الإماراتي، مصطفى الزعروني، رئيس تحرير صحيفة "خليج تايمز"، منذ أيام نقلا عن خلفان: "النقد الإيجابي لم يعد كما كان في السابق، كأن كل شيء على ما يرام"، وأضاف: "في حقبة زمنية ماضية، كانت هناك مقالات لاذعة وناقدة".

الفريق ضاحي خلفان : النقد الإيجابي لم يعد كما كان في السابق، كأن كل شيء على ما يرام، مشيراً إلى أنه في حقبة زمنية ماضية كانت هناك مقالات لاذعة وناقدة، ولا ندري ما سبب غياب تلك المقالات عن صحافتنا. — مصطفى الزرعوني (@MustafaAlzaroni) 24 janvier 2018

المصدر: RT

رُبى آغا