حماس تمنع الغزاويات من حضور مباراة كرة قدم

منعت شرطة حركة حماس التي تسيطر على قطاع، غزة، مجموعة من النساء من حضور مباراة لكرة القدم في القطاع بعد أن كان تقرر حضورهن بدخول الملعب، مع تخصيص مدرج منفصل لهن.

وقد تقرر أن يخصص نادي النصيرات مدرجا خاصا للنساء لحضور مباراة الأحد مع نادي الجلاء.

لكن السلطات في القطاع منعت النساء من دخول الملعب في مخيم النصيرات للاجئين جنوب مدينة غزة، ما اضطرهن إلى مشاهدة المباراة من خارج السياج.

وكانت مباراة الأحد ستشكل إحدى المرات النادرة التي يتم فيها السماح للنساء بدخول ملاعب كرة القدم منذ سيطرة حركة حماس على غزة عام 2007.

وأعربت الناشطة النسائية أمل شحادة، التي تدير مشروعا لتحسين النوادي الرياضية لوكالة فرانس برس عن خيبة أملها إزاء قرار المنع.

وأضافت: "رغبنا في أن تكون هناك سابقة في قطاع غزة تقوم فيها المرأة بتشجيع نادي النصيرات.. لكن تفاجأنا بأن البوابة مغلقة أمامنا وقوات الأمن التابعة لحماس تمنعنا من الدخول لتشجيع فريقنا مع أن المدرج مخصص للمرأة فقط".

وكان نادي النصيرات أعلن صباح الأحد أنه سيسمح للنساء بحضور مباراة فريقه في مدرج منفصل حسبما قال رئيس النادي فريد أبو يوسف.

جدير بالذكر أنه ومنذ سيطرتها على القطاع عام 2007، تفرض حماس مجموعة من القوانين وتسعى لمنع أو الحد من الاختلاط بين الجنسين في الأماكن العامة.

المصدر: أ ف ب

ياسين بوتيتي