منذ رفع الدعم.. استهلاك الأردنيين للخبز ينخفض 50%

انخفض استهلاك الأردنيين لمادة الخبز منذ تطبيق التسعيرة الجديدة بنسبة 50%، بحسبما أفاد موقع "خبرني" الأردنين، الأحد.

وقال نقيب أصحاب المخابز عبد الإله الحموي إن الأردنيين استهلكوا 8 ملايين رغيف خبز فقط خلال يومي السبت والأحد.

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وكان الحموي قد صرح في وقت سابق، أن استهلاك الأردنيين للخبز في اليوم الواحد يبلغ 8 ملايين رغيف.

وعزا نقيب أصحاب المخابز السبب في انخفاض نسبة الاستهلاك، إلى بدء الأردنيين بسياسة ترشيد استهلاك الخبز وخفض نسب هدره.

كما توقع النقابي الأردني أن تكون الكميات التي بيعت خلال المنخفض الأخير وليلة إعلان التسعيرة الجديدة، ساهمت بتخزين كميات وافرة لدى المواطنين ما تسبب بانخفاض الاستهلاك يومي السبت والأحد.

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يذكر أن الحكومة الأردنية أعلنت عن تطبيق السقوف السعرية الجديدة لمادة الخبز اعتبارا من منتصف ليلة الجمعة - السبت، كما حددت التسعيرة الجديدة.

ورصدت الحكومة مبلغ 27 دينارا بدلا لإلغاء دعم الخبز وتعديل نسب ضريبة المبيعات على أغلب السلع الغذائية.

المصدر: موقع "خبرني" الأردني

ياسين بوتيتي