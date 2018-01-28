"حماس": تصريحات مبعوث ترامب مجرد تغطية لجرائم إسرائيل وأمريكا في القطاع

رفضت حركة "حماس" تصريحات مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات عن "إهمال حماس أهالي قطاع غزة" باعتبارها عدائية تهدف إلى تغطية جرائم إسرائيل والولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم "حماس"، فوزي برهوم، في بيان صدر الأحد إن "تصريحات غرينبلات عن المقاومة وحركة حماس عدائية تهدف للتغطية على جرائم الاحتلال وانتهاكاته، ودور الإدارة الأمريكية في الوقوف وراء العنف والإرهاب الإسرائيلي ضد قطاع غزة".

وكان المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط تفقد في وقت سابق من الأحد عدة أنفاق تابعة للمقاومة اكتشفها الجيش الإسرائيلي في الآونة الأخيرة على الحدود مع قطاع غزة.

بعد ذلك، غرد غرينبلات على حسابه في "تويتر": "حماس تهدر الموارد على الأنفاق والصواريخ لمهاجمة إسرائيل بدلا من مساعدة أهالي غزة على توفير الإضاءة والمياه والنمو الاقتصادي.. إن حماس تعتمد لغة الكراهية مما يخلق دائرة مفرغة من العنف.. غزة تستحق أفضل"!

Hamas wastes resources on tunnels & rockets to attack Israel, instead of helping the people of Gaza by getting the lights on, the water flowing & the economy growing. Hamas spews hateful rhetoric & foments a vicious cycle of violence. Gaza deserves better! pic.twitter.com/nQGvqwo9gb — Jason D. Greenblatt (@jdgreenblatt45) 28 января 2018 г.

بدروه، أكد الجنرال يؤاف مردخاي، منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية المحتلة، الذي رافق غرينبلات خلال تفقده الأنفاق، أن "حماس" والسلطة الفلسطينية تتحملان "مسؤولية الوضع الصعب" في القطاع.

المصدر: موقع "حماس" الإلكتروني + قناة i24news الإسرائيلية

إينا أسالخانوفا