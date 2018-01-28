الحكومة في عدن تتهم "المجلس الانتقالي الجنوبي" بمحاولة المساس بالشرعية

اتهم مجلس الوزراء اليمني "المجلس الانتقالي الجنوبي" بالقيام بأعمال تخريب في عدن للمساس بالشرعية المتمثلة في الحكومة، ودعا إلى مواصلة العمل مع التحالف العربي من أجل هزيمة الحوثيين.

جاء ذلك في بيان أصدره المجلس عقب عقده اجتماعا استثنائيا مصغرا لبحث تصعيد الوضع الأمني في عدن اليوم.

وشدد مجلس الوزراء الذي يرأسه أحمد عبيد بن دغر على ضرورة العودة إلى المرجعيات حل الأزمة في اليمن واستكمال تنفيذ ما تبقى من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتطبيق القرار الأممي رقم 2216.

ودعا مجلس الوزراء اليمنيين بمختلف انتماءاتهم إلى العمل المشترك مع التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية "لاستكمال تحرير كافة الأراضي اليمنية.. ووضع حد لسيطرة ميليشيا الحوثي على موارد اليمنيين.. وتجنب شق الصف اليمني".

ووصفت الحكومة اليمنية عناصر "المجلس الانتقالي الجنوبي" الذين شاركوا في الاشتباكات مع القوات الحكومية في عدن اليوم بـ "الخارجين عن النظام والقانون"، مشددة على أن جماعة "أنصار الله" الحوثية هي "المستفيد الأول من حالة الانفلات الأمني والفوضى" في جنوب اليمن.

وكان "المجلس الانتقالي" المدعوم من قبل الإمارات قد اتهم حكومة بن دغر باستخدام القوة ضد "المحتجين السلميين" في عدن اليوم، وعدم الاستجابة لدعوة التحالف العربي إلى تهدئة في الجنوب.

المصدر: almashhad-alyemeni.com

إينا أسالخانوفا