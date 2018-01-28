تركيا تعلن حصيلة "غصن الزيتون" شمالي سوريا

أفادت رئاسة الأركان التركية بأن عدد "المحيدين" من تنظيمات "حزب الاتحاد الديمقراطي" و"حزب العمال الكردستاني" و"داعش" في عملية "غصن الزيتون" بلغ 557 شخصا.

وقال رئاسة الأركان التركية، في بيان صدر عنها الأحد: "قضت قواتنا المسلحة اليوم، في إطار عملية غصن الزيتون، على 73 إرهابيا.. ومنذ انطلاقها، حيّد 557 إرهابيا بشكل عام".

وأضاف البيان أن الطائرات الحربية التركية دمرت، اليوم، 20 هدفا عسكريا منها مستودع أسلحة وتحصينات ومخابئ، مبينا أن 13 مقاتلة شاركت في الغارات وعادات إلى مواقعها بسلام بعد تنفيذ مهماتها.

وأشار البيان إلى أن جنديا تركيا أصيب بجروح طفيفة، وقتل عنصر من "الجيش السوري الحر"، وأصيب آخر بجروح طفيفة، في معارك مع المسلحين الأكراد اليوم.

وأكدت رئاسة الأركان التركية أن "العملية تسير بحسب الخطة المرسومة ووفق القوانين الدولية ذات الصلة وفي إطار احترام وحدة الأراضي السورية"، وشددت على أن هذا الحراك العسكري يستهدف "الإرهابيين فقط، والمخابئ والمواقع العسكرية، والأسلحة والمعدات التابعة لهم"، لافتة إلى "إيلاء الاهتمام اللازم لأرواح المدنيين والممتلكات العامة".

المصدر: الأناضول + وكالات

رفعت سليمان