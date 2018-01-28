تركيا تروج لذخائرها وأسلحتها المستخدمة في عمليات غصن سوريا

مع استمرار عملية "غصن الزيتون" ضد المسلحين الأكراد في شمال سوريا روج وزير الدفاع التركي، نور الدين جانيكلي، الإنجازات الأخيرة لقطاع الإنتاج الدفاعي، وأشاد بقدرات الأسلحة التركية.

وقال جانكلي، في تغريدة نشرها اليوم الأحد على حسابه في "تويتر": "ننتج محليا كامل الذخائر التي يستخدمها جيشنا في عملية عفرين.. مخازننا مليئة بالذخائر التي تكفي لتطهير المنطقة كلها من الإرهاب وليس عفرين فقط، ونحن مستمرون في الإنتاج".

وأورد الوزير أمثلة للأسلحة والذخائر المنتجة محليا ومنها مدافع "العاصفة" وقذائفها، وراجمات الصواريخ "ÇNRA" وذخائرها فضلا عن قذائف "HGK" الذكية والموجهة التي تستخدمها طائرات "إف 16".

وأشار الوزير إلى التقدم الذي أحرزته بلاده في إنتاج الأسلحة والذخائر محليا، قائلا إن تركيا كانت تستورد معظم الأسلحة والذخائر من الخارج قبل 15 عاما، وكانت حينها تنتج حوالي 18% من أسلحتها وذخائرها محليا في حين وصلت هذه النسبة حاليا إلى 70%.

المصدر: تويتر + الأناضول

رفعت سليمان