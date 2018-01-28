"المجلس الانتقالي الجنوبي" يحمّل الحكومة في عدن مسؤولية التصعيد

أصدر المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن بيانا بشأن التطورات الأخيرة في العاصمة المؤقتة عدن حمل فيه الحكومة برئاسة أحمد عبيد بن دغر كامل المسؤولية عن صعيد الوضع في المدينة.

وقال المجلس: "ما حدث في عدن جاء بتوجيهات من دغر شخصيا ووزير الداخلية ضد الشعب الذي خرج سلميا للتعبير عن مطالبه العادلة بالعيش الكريم".. والاحتجاج على فساد الحكومة"، وهو ما دفع قوات الأمن التابعة له إلى التدخل لحماية المواطنين".

وأكد المجلس تمسكه بالخيار السلمي الذي "التزم به منذ البداية"، مشددا في الوقت نفسه على استعداده لحماية المكتسبات التي حققها شعب الجنوب من أي اعتداء.

ودعا المجلس سكان عدن وجنوب اليمن عموما إلى الاطمئنان والتكاتف من أجل السلام والاستقرار قائلا إن "الأمور ستكون على ما يرام".

وأكد المجلس الانتقالي الساعي إلى الانفصال عن الشمال "متانة شراكته مع التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية ودعاه إلى "مواصلة مساعيه الرامية إلى التهدئة في عدن والاستماع إلى مطالب الشعب الجنوبي"، متهما الحكومة بمخالفة دعوة التحالف إلى الهدنة.

وجدّد المجلس مطالبته الرئيس عبد ربه منصور هادي بـ"إقالة حكومة الفساد قبل أن يخرج الأمر عن السيطرة"، داعيا إياه إلى "تحكيم العقل والمنطق والاستماع إلى مطالب شعبه في الجنوب".

المصدر: الموقع الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي على الإنترنت

إينا أسالخانوفا