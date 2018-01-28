تيار الغد السوري يؤكد مشاركته في مؤتمر سوتشي

أعلن تيار الغد السوري المعارض، اليوم الأحد، اعتزامه المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي تستضيفه مدينة سوتشي الروسية خلال يومي 29 و30 من الشهر الحالي.

وقال المكتب السياسي لتيار الغد التي يترأسه أحمد الجربا، إنه "قرر تشجيع أعضاء التيار الذين قدمت لهم الدعوة لحضور المؤتمر من أجل تحقيق التمثيل السياسي المعبر عن إرادة السوريين في إنهاء الحرب والانتقال السياسي الديمقراطي في البلاد".

وجاء في بيان صدر عن التيار أنه يلحظ "مشاعر الكثير من السوريين الذين لا يوافقون على هذا المؤتمر، ويحترم هذه المشاعر والآراء احتراما عميقا". مع ذلك فقد أعرب البيان عن قناعة تيار الغد "بأن قضية حرية وكرامة السوريين هي قضية عادلة وتستحق الدفاع عنها في كافة المحافل الدولية، وبالتالي فإنه من واجب التيار وبقية أطياف المعارضة السورية عدم العزوف عن التمثيل السياسي في تلك المحافل، خصوصا أن جميع أطياف المعارضة السورية قد وافقت على الحل السياسي بحسب قرار مجلس الأمن 2254، واستبعدت وجود حل عسكري للصراع".

وأضاف: "من خلال مشاركة التيار في المؤتمر واللجان المنبثقة عنه، فهو لن يدّخر جهدا من أجل الدفع باتجاه وقف إطلاق النار على كامل الأراضي السورية حقنا للدماء، وتخفيفا لمعاناة السوريين".

وكانت الهيئة التفاوضية العليا للمعارضة السورية، (التي تم تشكيلها لتمثيل المعارضة السورية في محادثات جنيف)، أعلنت أنها لن تشارك في مؤتمر سوتشي.



المصدر: وكالات



قدري يوسف