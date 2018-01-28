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قرقاش تعليقا على أحداث عدن: لا عزاء لمن يسعى للفتنة

أخبار العالم العربي

قرقاش تعليقا على أحداث عدن: لا عزاء لمن يسعى للفتنة
twitter.com/AnwarGargash
وزير الخارجية الغماراتي أنور قرقاش
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أعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية في الامارات أنور قرقاش أن موقف بلاده المبدئي هو دعم التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن.

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رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي "المجلس الانتقالي الجنوبي" يحمّل الحكومة في عدن مسؤولية التصعيد

وجاء تصريح قرقاش عبر تغريدة في "تويتر" تعليقا على تصعيد الأوضاع الأمنية في العاصمة المؤقتة مدينة عدن جنوبي اليمن، التي شهدت اليوم اشتباكات عنيفة بين قوات الحماية الرئاسية التابعة للحكومة المدعومة من التحالف العربي من جهة، ومسلحي "المجلس الانتقالي الجنوبي" الانفصالي الذي تؤيده الإمارات، من جهة أخرى.

وقبل هذا التعليق من قرقاش أصدر "المجلس الانتقالي الجنوبي" بيانا اتهم فيه الحكومة برئاسة أحمد عبيد بن دغر بمخالفة دعوة التحالف لهدنة في الجنوب، محملا بن دغر مسؤولية التصعيد في عدن.

كما طالب المجلس الرئيس عبد ربه منصور هادي مجددا بـ"إقالة حكومة الفساد قبل أن يخرج الأمر عن السيطرة".

المصدر: twitter.com/AnwarGargash + http://stcaden.com

إينا أسالخانوفا 

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