ريم بنت الوليد بن طلال تغرد بعد الإفراج عنه.. (صورة)

نشرت ريم ابنة الملياردير السعودي المشهور، الأمير الوليد بن طلال آل سعود، صورة لوالدها من داخل سيارة في تأكيد غير مباشر لإفراج السلطات السعودية عنه.

وكتبت ريمي ابنة الوليد، مغردة عبر صفحتها على موقع "تويتر"، اليوم الأحد، مخاطبة والدها: "نورت الدنيا يا دنيتي".

وأفرجت السلطات السعودية يوم السبت عن الأمير الملياردير الوليد بن طلال بعد احتجازه حوالي 3 أشهر في فندق ريتز كارلتون في العاصمة الرياض في إطار حملة مكافحة الفساد، وذلك مقابل موافقته على تسوية مالية مع الحكومة.

وأجرى الوليد بن طلال، ليلة السبت، مقابلة من مقر احتجازه في فندق "ريتز كارلتون" بالرياض مع وكالة "رويترز" توقع فيها التوصل إلى تسوية مع الحكومة السعودية خلال أيام، ونفى توجيه أي اتهامات له، واصفا توقيفه بأنه "سوء فهم".

وقال الأمير السعودي، وهو واحد من أبرز أغنياء العالم، إن التقارير التي تحدثت عن احتجازه في أحد السجون "محض كذب"، لافتا إلى أن السلطات أحسنت معاملته خلال فترة احتجازه، نافيا أي إشاعات بشأن إساءة معاملته.

إلى ذلك أكد مصدر سعودي رفيع لوكالة "رويترز" اليوم أن الوليد سيبقى رئيسا لشركة "المملكة القابضة"، والتي يمتلك الملياردير المشهور 95% من رأسمالها.

المصدر: تويتر + وكالات

رفعت سليمان