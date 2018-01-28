التوتر السعودي الإيراني على طاولة محادثات العاهل الأردني مع الرئيس الألماني

أجرى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الأحد، محادثات مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير في قصر الحسينية في العاصمة الأردنية عمان.

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وفي مستهل المحادثات الموسعة بين الطرفين التي جرت في قصر الحسينية بعمان، أكد الرئيس الألماني أن المناقشات ستركز على "الأوضاع في المنطقة وما يتعلق بالعلاقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين والوضع المستقبلي لمدينة القدس، وهي قضايا ستناقش بشكل رئيس اليوم، إضافة أيضا للتوتر بين السعودية وإيران الذي يؤثر بشكل عام على المنطقة".

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية فقد تناولت المباحثات التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية والقدس. وأعرب العاهل الأردني عن تمسك المملكة بحل الدولتين، مشيرا إلى "ضرورة تكثيف الجهود الدولية لكسر الجمود في العملية السلمية". كما شدد عبد الله الثاني على أن مسألة القدس يجب تسويتها ضمن إطار الحل النهائي واتفاق سلام عادل وشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

المصدر: بترا



قدري يوسف