الداخلية اليمنية: الأوضاع في عدن تحت السيطرة

أكدت الداخلية اليمنية أن القوات الحكومية تمكنت من السيطرة على الوضع الأمني في العاصمة المؤقتة عدن بعد اشتباكات بين قوات الحماية الرئاسية ومسلحي "المجلس الانتقالي" وقعت اليوم.

ودعت الداخلية اليمنية في بيان اليوم الأحد "مختلف فئات وشرائح المجتمع في مدينة عدن إلى ممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي"، مؤكدة أنه "لا داعي للخوف والقلق".

وحثت الداخلية المواطنين على "عدم الاستماع والانجرار خلف الشائعات والأكاذيب المروجة والتي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار والسكينة العامة".

ونقل "المشهد اليمني" عن شهود عيان قولهم إن توترا حادا يسود عدن حتى الآن وسط انتشار كبير للقوات الأمنية من الطرفين.

وكانت مدينة عدن شهدت اشتباكات عنيفة اندلعت صباح اليوم بين قوات الحماية الرئاسية ومسلحين تابعين "للمجلس الانتقالي الجنوبي" في عدد من المديريات أبرزها خور مكسر، للسيطرة على معسكرات ومقرات حكومية، وذلك على خلفية مطالبات "المجلس" المدعوم من الإمارات بإقالة الحكومة المعترف بها دوليا والمدعومة من قبل السعودية.

هذا، وأعلنت منظمة "أطباء بلا حدود"، أن مستشفى تشرف عليه في عدن استقبل 86 جريحا و4 جثث جراء معارك اليوم، فيما ذكرت تقارير سابقة أن 15 قتيلا و13 جريحا على الأقل سقطوا من الطرفين خلال الاشباكات.

المصدر: موقع وزارة الداخلية اليمنية الإلكتروني + المشهد اليمني

إينا أسالخانوفا