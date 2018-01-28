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آل نهيان يشيعون جثمان فقيدتهم إلى مثواه الأخير

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آل نهيان يشيعون جثمان فقيدتهم إلى مثواه الأخير
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نشر ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأحد، صورا من جنازة الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان.

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وأدى نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان صلاة الجنازة على الفقيدة، في مسجد المعترض بمدينة العين.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، فقد أدى صلاة الجنازة أيضا كبار المسؤولين بالإمارات وجمع غفير من المواطنين.
و‏أعلنت وزارة شؤون الرئاسة، الحداد الرسمي لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم الأحد.

المصدر: وكالات

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