جنبلاط بعد لقائه بري: شر البلية ما يضحك!

كشف زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني، النائب وليد جنبلاط، بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقره ببيروت، أنهما يتوقفان معا أحيانا عند "شر البلية ما يضحك" في البلاد!.

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واستعرض جنبلاط الذي يتزعم تكتلا نيابيا تحت اسم "اللقاء الديموقراطي" مع برّي الذي يرأس كتلة "التنمية والتحرير" النيابية الأوضاع الراهنة في لبنان طيلة ساعة كاملة.

وبعد اللقاء قال جنبلاط: "مع الرئيس بري الجلسة دائما ممتعة لأننا نستعرض جملة قضايا في التاريخ، وفي الذكريات المشتركة المجيدة، وفي الواقع المرير أحيانا وأحيانا الجميل، وأحيانا نتوقف ونقول: شر البلية ما يضحك".

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وحذر جنبلاط من ارتدادات صعود أسعار النفط على الوضع الاقتصادي في البلاد، وقال:"علينا أن نركز وننتبه لقضية أساسية ألا وهي الوضع الاقتصادي المالي، واليوم كما تعلمون سعر النفط يرتفع، إذا فاتورة العجز ستزداد. لذلك لا بد من حل بعض المشاكل العالقة والخروج من هذه الدوامة".

وعمّا إذا كان سيتحالف مع بري الذي يتزعم حركة "أمل" في الانتخابات النيابية؟ قال جنبلاط: "مع الرئيس بري محسومة، لكن مع الغير لم تحسم بعد. نناقش بهدوء وترو وصبر".

وفيما إذا كان سيتحدى رئيس الجمهورية ميشال عون ويقدم ترشيحات لنواب في قضاء بعبدا؟ أجاب جنبلاط: لم نقرر بعد كما قلت ما زلنا نتشاور، "رسالة رايحة رسالة جايي".

المصدر: الوكالة اللبنانية الوطنية للأنباء

سعيد طانيوس