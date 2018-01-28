قتلى وجرحى في اشتباكات بين قوات هادي ومسلحين تابعين "للمجلس الانتقالي" في عدن

أفاد مراسل قناة "RT" في عدن، بأن قتلى وجرحى سقطوا في اشتباكات مسلحة بين قوات موالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ومسلحين تابعين "للمجلس الانتقالي" في خور مكسر في عدن.

وأكد مراسلنا أن الاشتباكات توسعت لتصل من مديرية خور مكسر إلى مديرية كريتر، التي يقع فيها قصر "المعاشيق" مقر إقامة الحكومة.

وذكر المصدر ذاته أن أنباء تحدثت عن سقوط معسكر اللواء الثاني حماية رئاسية في جبل حديد بعدن بيد فصائل المقاومة الجنوبية التابعة "للمجلس الانتقالي الجنوبي".

وتشهد مدينة عدن صراعا وتوترا كبيرين بين الحكومة اليمنية وما يسمى "المجلس الانتقالي الجنوبي".

وقد قررت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، أمس السبت، حظر أي تجمعات أو اعتصامات في مدينة عدن "العاصمة المؤقتة"، وذلك تحسبا لاحتجاجات واسعة النطاق من قبل المعارضين للحكومة.

ويأتي هذا القرار على خلفية إعلان فصائل المقاومة الجنوبية حالة الطوارئ في المدينة، متهمة الحكومة بالفساد و"تسخير كل إمكانياتها وطاقاتها لمواجهة الجنوب وشعبه ومشروعه الوطني"، حيث أمهل "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم من قبل الإمارات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي حتى اليوم الأحد لحل مجلس الوزراء برئاسة أحمد عبيد بن دغر.

ودعا قياديو التحالف العربي في اليمن، في وقت سابق، جميع المكونات السياسية والاجتماعية اليمنية إلى التهدئة وضبط النفس والتمسك بلغة الحوار الهادئ وتلافي أي أسباب تؤدي إلى الفرقة.

المصدر: RT + وكالات

نادر همامي