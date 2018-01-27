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عباس يحضر قمة الاتحاد الإفريقي في إثيوبيا

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عباس يحضر قمة الاتحاد الإفريقي في إثيوبيا
Reuters Tiksa Negeri
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
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وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم السبت، العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة في الدورة الثلاثين لقمة الاتحاد الإفريقي التي ستنعقد غدا.

وسيلقي عباس "خطابا هاما" أمام القمة غدا الأحد، كما سيلتقي عددا من الرؤساء والمسؤولين الأفارقة على هامش القمة، بحسبما أفادت وكالة "وفا".

ومن المقرر أن يقدم عباس مشروع قرار فلسطيني لاعتماده في القمة يؤكد الموقف الإفريقي الرافض لاعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة الولايات المتحدة إليها والمواقف الداعمة للقضية الفلسطينية، بما في ذلك وضع القدس والاستيطان وضرورة وقفه، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وبعد وصوله العاصمة الإثيوبية التقى الرئيس الفلسطيني السفراء العرب المعتمدين لدى إثيوبيا لإطلاعهم على آخر التطورات والمستجدات الفلسطينية، خاصة المتعلقة بمدينة القدس وإعلان ترامب بشأنها.

وفا
الرئيس الفلسطيني محمود عباس أثناء لقائه السفراء العرب المعتمدين في أثيوبيا عشية انطلاق أعمال الدورة الثلاثين لقمة الاتحاد الإفريقي، 27/1/2018

ويرافق الرئيس عباس في زيارته كل من وزير الخارجية رياض المالكي، والناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى إثيوبيا ومندوبها لدى الاتحاد الإفريقي نصري أبو جيش.

المصدر: وفا

إينا أسالخانوفا

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