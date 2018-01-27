سلاح الجو الليبي يستهدف مواقع لتنظيم "القاعدة" في درنة

استهدفت مقاتلات سلاح الجو الليبي اليوم السبت 27 تجمعات لجماعات متطرفة منضوية تحت لواء تنظيم "القاعدة" الإرهابي في مدينة درنة شمال شرق ليبيا.

وقال الناطق الرسمي باسم "غرفة عمليات عمر المختار" صلاح بوجيدار في تصريحات صحفية، إن طائرات تابعة للجيش الليبي دمرت آلية عسكرية وموقعا للإرهابيين داخل مزرعة بوختال في منطقة الظهر الأحمر جنوب درنة.

إقرأ المزيد

وكان الجيش الوطني الليبي (التابع للمشير خليفة حفتر) قد تمكن من دحر عناصر "مجلس شورى مجاهدي درنة" في محوري الظهر الحمر والحيلة، الاثنين 22 يناير 2018، بعد محاولة عناصر التنظيم التقدم في اتجاه نقاط تمركز القوات المسلحة جنوب مدينة درنة قبل صدهم.

وبيّن آمر غرفة عمليات عمر المختار بدرنة العميد كمال الجبالي، في تصريحات صحفية، أن "شورى درنة" تكبد خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، مؤكدا عدم تسجيل أي خسائر في صفوف القوات المسلحة.

ويعاني أهالي مدينة درنة من سيطرة مجموعات متطرفة مسلحة تسمى "مجلس شورى مجاهدي درنة"، الذي يعتبر أحد أذرع تنظيم "القاعدة" في ليبيا، وهو تحالف لعدد من الميلشيات التي تعلن أنها تهدف إلى تطبيق الشريعة الإسلامية في ليبيا.

وضمّ "المجلس" عند تأسيسه جماعة من "أنصار الشريعة" والتي صنفها مجلس الأمن الدولي على لائحة الإرهاب منذ عام 2014، إضافة إلى كتيبة "جيش الإسلام" وكتيبة "شهداء بوسليم".

وتبقى درنة هي المدينة الوحيدة في ليبيا التي تسيطر عليها جماعات متطرفة منذ إعلان الجيش الوطني الليبي، مطلع يونيو/حزيران، عن التحرير الكامل لمدينة بنغازي، ثاني أكبر مدن ليبيا، من قبضة الإرهابيين، ومنذ العام 2014 كانت درنة تخضع لسيطرة عناصر "داعش"، لكنهم اضطروا للانسحاب منها بعد اشتباكات مع "مجلس شورى مجاهدي درنة" المتصل بـ"القاعدة".

وأطبق الجيش الوطني الليبي الحصار على درنة ويستعد حاليا لشن عملية برية لتحريرها من المتطرفين.

المصدر: بوابة إفريقيا + تاس

قدري يوسف