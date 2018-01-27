محافظ كربلاء يصدر بيانا حول الاعتداء على ممثل السيستاني

اتهم محافظ كربلاء، عقيل الطريحي، "جماعات منحرفة" بشن الاعتداء على عبد المهدي الكربلائي، ممثل المرجع الديني الأعلى، علي السيستاني، معتبرا أنها لن تحقق "مرادها الدنيء".

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وقال الطريحي، في بيان صحفي أصدره اليوم السبت ونقله موقع "السومرية نيوز": "ندين الاعتداء الآثم على المتولي الشرعي للعتبة الحسينية وممثل المرجعية الدينية العليا عبد المهدي الكربلائي، لا سيما أن محاولة الاعتداء قد حصلت أثناء صلاة الجمعة وداخل الصحن الحسيني الشريف.. والشيخ الكربلائي يمثل مقام المرجعية العليا".

وأكد الطريحي أن "الجماعات المنحرفة لن تصل إلى مرادها الدنيء"، مشددا على أن "الإسلام الأصيل لن تؤثر عليه محاولات التشويه والانحراف والاعتداء".

وتابع محافظ كربلاء مبينا: "مثل هذه الممارسات محاولة لتأجيج الفتن داخل مديتنا، إلا أن محاولتهم باءت بالفشل كون أبناء هذه المدينة متماسكون ومتوحدون من أجل حفظ أمن وأمان مدينتهم".

وكان مدير مكتب الشيخ عبد المهدي الكربلائي أعلن، اليوم السبت، عن ممثل السيستاني مهدي الكربلائي لاعتداء فاشل أثناء قراءته الخطبة الأولى يوم الجمعة، موضحا أن الاعتداء قام به أحد المرتبطين ببعض الجهات المنحرفة.

المصدر: السومرية نيوز

رفعت سليمان