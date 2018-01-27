الخارجية الروسية: لافروف وجاويش أوغلو يبحثان تفاصيل إجراء "مؤتمر الحوار الوطني السوري" في سوتشي

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم السبت، إتمام التحضير لعقد مؤتمر "الحوار الوطني السوري" في مدينة سوتشي الروسية.

وأشارت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن الاتصال الهاتفي بين الوزيرين تناول "تبادل آراء معمقا" بينهما حول تفاصيل تنظيم وإجراء المؤتمر في سوتشي المزمع عقده في الفترة ما بين 29-30 من هذا الشهر.

وذكر البيان أنه خلال الاتصال الذي بادر إليه الجانب التركي، اتفق لافروف وجاويش أوغلو على اتخاذ خطوات إضافية مشتركة لضمان إنجاح المؤتمر.

المصدر: موقع وزارة الخارجية الروسية

قدري يوسف