مجلس النواب الأمريكي: إيران ستدفع الثمن

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي بول رايان إن تهديدات إيران لدول المنطقة وتزويدها الحوثيين بالصواريخ الباليستية، وما تفعله في اليمن وسوريا، لن يمر دون أن تدفع طهران ثمنه.

وجاءت تصريحات بول رايان خلال حوار نظمته أكاديمية الإمارات الدبلوماسية بحضور رئيس مجلس أمناء مؤسسة "تحقيق أمنية"، الشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، ورئيسة جامعة زايد الشيخة لبنى القاسمي.

وأفاد صحيفة "الرياض" السعودية بأن رئيس مجلس النواب الأمريكي أكد التطابق التام في الرؤى بين واشنطن والرياض وأبوظبي تجاه التهديدات الإيرانية للاستقرار الإقليمي، بالإضافة إلى تطابق الرؤى حول ضرورة اجتثاث منابع الإرهاب ووقف تمويله.

وقال بول رايان: "الولايات المتحدة تضع نصب أعينها التهديد الإيراني لدول المنطقة.. وتتفق بشكل تام مع المملكة والإمارات، على ضرورة منع إيران من توسيع قبضتها على دول أخرى في المنطقة".

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن بلاده تسعي للحد من التمدد الإيراني واحتواء تهديداته للمنطقة، ومنع الحرس الثوري الإيراني من بناء مجموعات إرهابية جديدة.

ولفت رايان إلى أن النظام الإيراني يفقد قبضته على شعبه، مشيرا إلى دعم بلاده للشعب الإيراني في سعيه لاستعادة حريته.

المصدر: صحيفة "الرياض" السعودية

ياسين بوتيتي