"قوات سوريا الديمقراطية" تعلن إسقاط مروحية تركية في عفرين

أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية"، اليوم السبت، أن مقاتليها أسقطوا مروحية للجيش التركي داخل منطقة عفرين في ريف حلب شمالي سوريا.

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وصرح متحدث باسم "سوريا الديمقراطية" (التي يشكل مقاتلون أكراد نواتها) لوكالة "نوفوستي" الروسية، عبر الهاتف، أن المروحية أسقطت بالقرب من قريتي كفري كر وباطمان في منطقة عفرين.

وكان الجيش التركي بدأ في الـ20 من يناير الجاري، عملية "غصن الزيتون" ضد المقاتلين الأكراد السوريين في مدينة عفرين بريف حلب السورية، حيث تعمل قوات الجيش التركي بالتعاون مع فصائل ما يسمى بـ "الجيش السوري الحر" .

وأدانت دمشق بشدة التدخل التركي في عفرين، مشيرة إلى أن المنطقة جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية.

المصدر: نوفوستي

قدري يوسف