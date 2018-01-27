أنقرة تنفي إسقاط مروحية للجيش التركي في عفرين

نفت مصادر أمنية تركية، اليوم السبت، ما نقلته وكالة "نوفوستي" الروسية عن مصدر في "قوات سوريا الديمقراطية" بإسقاط مروحية حربية تركية في منطقة عفرين شمال غرب سوريا.

وأكدت المصادر لوكالة "الأناضول" أنه " لم تسقط أي من المروحيات التركية في إطار عملية غصن الزيتون" التي ينفذها الجيش التركي في عفرين (ريف حلب السورية).

وفي وقت سابق من السبت، قال ممثل عن "قوات سوريا الديمقراطية" (التي يشكل مقاتلون أكراد نواتها)، في اتصال هاتفي مع "نوفوستي"، إن مقاتليها أسقطوا مروحية للجيش التركي داخل منطقة عفرين.

وأوضح المصدر نفسه أن المروحية أسقطت بالقرب من قريتي كفري كر وباطمان في منطقة عفرين.

وكان الجيش التركي بدأ في الـ20 من يناير الجاري، عملية "غصن الزيتون" ضد المقاتلين الأكراد السوريين في مدينة عفرين بريف حلب السورية، حيث تعمل قوات الجيش التركي بالتعاون مع فصائل ما يسمى بـ "الجيش السوري الحر" .

وأدانت دمشق بشدة التدخل التركي في عفرين، مشيرة إلى أن المنطقة جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية.

ولم يتسن لـRT تأكد من صحة هذا الخبر من الموقع الرسمي لـ"قوات سوريا الديمقراطية"، كما لم تؤكد مصادر رسمية وإعلامية تركية صحته.

المصدر: نوفوستي

قدري يوسف