أسرة RT تتمنى الشفاء العاجل لمراسلها السابق في اليمن بشير عقلان

أسرة RT تتمنى الشفاء العاجل للصحفي بشير عقلان، الذي عمل معنا سابقا كمراسل في اليمن، خلال الفترة الممتدة بين أكتوبر 2014 ومطلع عام 2016.

وأصيب عقلان وهو يؤدي رسالته الإعلامية، أثناء تغطيته الميدانية للمواجهات في مدينة الخيامي بتعز.

وتشهد RT له بالجرأة والشجاعة والمهنية خلال تأديته رسالته الإعلامية، خاصة في ظل الأزمة التي يعيشها اليمن منذ سنوات، وصعوبة العمل بمهنة المتاعب في المناطق الساخنة.

يشار إلى أن رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، أوعز لمحافظ تعز، أمين محمود، بعلاج الصحفي اليمني بشير عقلان الذي يرقد حاليا في مستشفى الصفوة بتعز بعد إصابته بشظايا قصف صاروخي.

وشدد بن دغر على ضرورة متابعة الحالة الصحية لعقلان، وتقييمها مع إمكانية نقله للعلاج في الخارج.

RT