الإمارات تطلق أول قمر اصطناعي بقدرات دفع إلكترونية هجينة

أعلنت الشركة العالمية الرائدة في مجال تشغيل الأقمار الاصطناعية في الإمارات "الياه سات" عن إطلاقها "الياه 3"، وهو القمر الاصطناعي الثالث للشركة.

وشاركت طالبتان إماراتيتان في إطلاقه من جويانا الفرنسية، للتعرف على خطوات جديدة تحلق بدولة الإمارات إلى فضاء العالم، وتضعها على الطريق نحو ترسيخ قطاع فضائي إماراتي رائد عالميا.

ويشكل الإطلاق خطوة هامة في استراتيجية الشركة لتوسيع نطاق تغطية الخدمات الموفرة، عن طريق حزمة الترددات "Ka"، لتكمل التغطية الحالية في أنحاء قارة إفريقيا، وتصل إلى قارة أمريكا اللاتينية لأول مرة.

وعلى الرغم من أن عملية الإطلاق واجهت بعض التحديات التقنية، حيث تم وضع القمر الاصطناعي في مدار مختلف عن المدار المحدد له مسبقا، إلا أنه تم التأكد لاحقا من عمله بشكل سليم، وستتم إعادة رسم مسار رحلة "الياه 3" ليصل إلى موقعه المداري المخطط له.

و"الياه 3" هو أول قمر اصطناعي يعمل بقدرات دفع إلكترونية هجينة مطورة، من قبل شركة أوربيتال إي تي كي، ويعتمد في تصميمه على منصة جيوستار-3 /GEOStar-3، ويوفر خدمات الاتصالات الفضائية عن طريق نطاق الترددات Ka بشكل كامل.

وأطلق القمر الاصطناعي على متن الصاروخ "آريان 5"، من قبل شركة أريان سبيس، يوم 25 يناير/كانون الثاني 2018، الساعة 22:20 بتوقيت غرينيتش، من مدينة كورو في جويانا الفرنسية.

وسينضم "الياه 3" إلى القمرين "الياه 1" و"الياه 2" لتمكين ملايين الناس في جميع أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب غرب آسيا والبرازيل من الوصول إلى الإنترنت بأسعار مناسبة عبر خدمة الإنترنت الفضائي فائق السرعة: ياه كليك.

وتهدف هذه الخدمة إلى توفير الاتصال بالإنترنت الفضائي للجميع، ما يتيح فرصا وآفاقا جديدة واسعة للمستخدمين، تشمل القطاعات الحكومية، والشركات الخاصة، بالإضافة إلى الأفراد.

المصدر: وام

رُبى آغا