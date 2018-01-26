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السعودية.. الإفراج عن الأمير تركي

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السعودية.. الإفراج عن الأمير تركي
alriyadh.com
الأمير تركي بن عبد العزيز آل سعود
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أفرجت اللجنة العليا لمكافحة الفساد في المملكة عن الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز بعد نحو ثلاثة أشهر من توقيفه بتهم فساد.

ونشر الأمير سطام بن خالد آل سعود عبر حسابه في "تويتر" اليوم الجمعة، صورة للأمير المعتقل معلقا عليها: "الحمدلله على السلامة سيدي"، في إشارة إلى إطلاق سراح الأمير تركي.

وقدم عدد كبير من السعوديين، وبينهم إعلاميون ومدونون ورجال أعمال، تهانيهم للأمير تركي بمناسبة خروجه من التوقيف في فندق "ريتس كارلتون" بالرياض الذي حولته لجنة مكافحة الفساد لمعتقل مؤقت، فيما بارك آخرون لنجله، الأمير فيصل بن تركي، الرئيس السابق لنادي النصر، براءة والده.

ولم يصدر أي تعليق رسمي يؤكد أو ينفي صحة نبأ الإفراج عن الأمير تركي.

المصدر: eremnews.com

إينا أسالخانوفا

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