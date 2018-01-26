سقوط 3 صواريخ في ولاية هاتاي مصدرها عفرين السورية

أفادت وكالة "الأناضول" بسقوط 3 صواريخ، مساء اليوم الجمعة، على مناطق في مدنتي ريحانيلي وقرق خان بولاية هاتاي الحدودية مع سوريا التي تضم مركز عمليات "غضن الزيتون".

وقالت الوكالة نقلا عن مصادر أمنية إن الصواريخ أطلقها مسلحون من حزب "الاتحاد الديمقراطي" و"حزب العمال الكردستاني" المحظورين في تركيا.

وقال المصادر إن مسلحين أطلقوا تلك الصواريخ من بلدة عفرين السورية.

وبينت "الأناضول" أن صاروخين سقطا في منطقة خالية من قرية يلانغوز التابعة لقرق خان، في حين سقط الصاروخ الثالث في منطقة خالية أيضا قرب قرية بوكولماز بريحانلي.

يأتي ذلك في اليوم السابع من عملية "غصن الزيتون" التي أطلقها الجيش التركي ضد الفصائل الكردية المسلحة في منطقة عفرين شمال غربي سوريا.

المصدر: الأناضول

إينا أسالخانوفا